Aprirono documenti scottanti nel carcere Pagliarelli, due impiegati nei guai

Avrebbero aperto dei documenti del sistema di protocollo Calliope che per errore non sarebbero stati contrassegnati come «riservatissimi». Per questo motivo per due impiegati dell’ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna di Palermo, che si trova nei pressi del carcere Pagliarelli di Palermo, il direttore avrebbe chiesto provvedimenti disciplinari. L’Uiepe valuta la possibilità per i detenuti di scontare la pena in maniera alternativa. Secondo l’amministrazione, i due impiegati in servizio avrebbero effettuato, per motivi avulsi dalle mansioni e dalle competenze, la visualizzazione dei documenti nel sistema di protocollazione Calliope per entrare successivamente in possesso, attraverso il download, dei documenti stessi.

I provvedimenti disciplinari vengono contestati dal sindacato Uilpa. «Si tratta di due nostri iscritti - spiega il segretario generale Alfonso Farruggia - che il sindacato sta supportando, mettendo a loro disposizione anche l’assistenza legale necessaria per difendersi da colpe che sono, tuttavia, oggettivamente inesistenti».

«Ancora più grottesco - aggiunge il segretario - che, a carico di uno dei due dipendenti, sia stato attivato addirittura un procedimento amministrativo di revoca dell’incarico di responsabile di settore per fatti che sono sempre rientrati nelle attività quotidiane svolte e rispetto ai quali, laddove gli organi preposti dovessero individuare delle responsabilità, non potrebbero che essere a carico della dirigenza e non certo del lavoratore».

E’ l’ultimo capitolo di uno scontro tra il sindacato e la dirigenza dell’ufficio.

© Riproduzione riservata