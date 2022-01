Palermo, due incendi in poche ore al tribunale e a Mondello

Principio d’incendio al tribunale di Palermo, in un piano ammezzato, che ha annerito alcune vetrate. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso i rilievi per cercare di capire cosa ha provocato il rogo. Pare che le fiamme siano partite da un cestino, dove potrebbe essere stata buttata una cicca di sigarette. Le fiamme sono state circoscritte in pochi minuti. Intervenuti i carabinieri in servizio al tribunale.

Un altro incendio è divampato in una villetta in via degli Argonauti, a Mondello, borgata marinara di Palermo. Ha preso fuoco il tetto dell’abitazione dove si stavano realizzando alcuni lavori. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per riuscire a domare le fiamme. Non ci sono feriti.

