Palermo, recuperato il cadavere a Monte Pellegrino: forse è l'uomo sparito nel Nisseno

Si è concluso l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano di Palermo per recuperare il cadavere di un uomo ritrovato nel primo pomeriggio sotto il belvedere di Monte Pellegrino, non lontano dal Santuario di Santa Rosalia.

A richiedere l'ausilio dei tecnici era stata la Questura di Palermo nell'ambito delle ricerche di un giovane scomparso a Caltanissetta il cui telefono cellulare aveva agganciato una cella della zona di Sferracavallo. Una squadra della stazione di Palermo ha perlustrato l'area del belvedere ed ha individuato il corpo nella scarpata, circa 20 metri sotto il piazzale. Dopo l'intervento della polizia il pm di turno ha autorizzato il recupero del corpo, eseguito dai tecnici del SASS che lo hanno trasportato fino al piazzale per il successivo trasferimento alla camera mortuaria dove il medico legale procederà all'ispezione cadaverica e all'identificazione.

