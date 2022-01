Pizzeria di Santa Flavia razziata, i ladri portano via: tavoli, sedie e lampadari

I ladri si sono portati via tavoli e sedie da una pizzeria di Santa Flavia. Nottetempo sono spariti 16 tavoli, circa 70 sedie, un mini frigo, lampadari, stereo casse, bancone dall’Antica caffetteria dell’angolo. A denunciare ai carabinieri l’episodio uno dei titolari che passando davanti alla sua attività si accorto che una delle porte laterali della veranda era aperta.

Svuotata la veranda, è rimasto solo il forno

«Hanno svuotato tutta la veranda esterna. C’erano dei pannelli in legno che bloccavano l’accesso - spiega Giuseppe Di Cristina - e sono stati rimossi. Hanno rubato pure il motore di un condizionatore, sgabelli e tavolini, avranno dovuto utilizzare un furgone. Non hanno portato via il forno perché ci voleva una gru. Nessuno ha visto o segnalato quanto stava succedendo». Scoperto il furto, il titolare dell’attività ha chiamato i carabinieri e ha pubblicato un video in diretta sui social mostrando la sala esterna della pizzeria vuota e lanciando un appello: «Aspettiamo che qualcuno si faccia avanti. Non può concludersi tutto - si sfoga Di Cristina - con un nulla di fatto. Qualcuno avrà visto qualcosa, che ci voleva a contattare il 112 o chiamare me per verificare che fosse tutto ok».

© Riproduzione riservata