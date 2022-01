Palermo, lunghe code e disagi per la dialisi al Cervello. La Uil: «Personale allo stremo»

«L’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi Covid dell’ospedale Cervello di Palermo è in overbooking. A causa della quarta ondata di contagiati da Covid, infatti, è stata presa d’assalto da pazienti dializzati positivi al virus».

In dieci giorni i trattamenti passati da 8 a 51

«In soli dieci giorni si è passati da 8 trattamenti a 51. Le postazioni programmate sono solo 12 e sia nefrologi che infermieri sono stati dimezzati perché contagiati o trasferiti in altre unità. Questo causa lunghe attese e code sino a tarda sera». L’allarme è della Uil Fpl Palermo che con Vincenzo Di Prima aggiunge: «Il personale è allo stremo ed essendo altamente specializzato è insostituibile in tempi brevi. Per l’addestramento di nuove figure, infatti, ci vogliono mesi. Purtroppo l’Azienda si è fatta trovare, ancora una volta, impreparata a gestire questa emergenza nonostante i nostri continui appelli. E’ necessario trovare in tempi brevissimi una soluzione, come l’individuazione di un altro centro dialisi, pubblico o privato convenzionato, che segua i pazienti Covid positivi asintomatici, lasciando alla Dialisi del Cervello, i sintomatici che necessitano di cure specifiche e di esami strumentali o ricovero».

