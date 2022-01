"Buon compleanno Paolo", il giudice Borsellino oggi avrebbe 82 anni

«Buon compleanno Paolo». Avrebbe compiuto 82 anni oggi il magistrato Paolo Borsellino. Nel giorno del suo compleanno, spiega il Movimento Agende rosse, «facciamo memoria e continuiamo nel percorso da lui tracciato». In diretta con Salvatore Borsellino da Milano, previsto alle 15.30 un collegamento con due luoghi di Palermo in cui sono nate e proseguono iniziative volte a continuare, viene spiegato, «il percorso legato ai valori in cui credeva il giudice": la «Casa di Paolo», in via della Vetriera, e «Scorta per la memoria», presso l’Albero della pace di via D’Amelio, luogo dell’eccidio di mafia del 19 luglio 1992. «Il mese di gennaio porta con sè un giorno speciale, il 19: il compleanno di Paolo Borsellino.

Ricordandolo e tenendo fede all’impegno di 'Scorta per la memorià - è l’ulteriore sollecitazione delle Agende rosse - rinnoviamo l’invito di aderire al Memory Sharing - Parole di Libertà donando/ prendendo uno dei libri, che vogliamo vadano in giro per l’Italia, affinchè contribuiscano alla diffusione della cultura della legalità. Vi aspettiamo per condividere la Memoria e far volare lontano parole di libertà».

© Riproduzione riservata