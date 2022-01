Palermo, tre aggressioni alle Poste e questione Covid: i sindacati chiedono sicurezza

Misure urgenti per arginare il Covid e i contagi, ma anche per la sicurezza dei propri impiegati contro le continue aggressioni, tre negli ultimi 10 giorni, ai danni degli uffici postali di Palermo. A chiederlo è la Failp (Federazione Italiana Autonoma Postelegrafonici).

"Abbiamo chiesto in atto urgenti misure di sicurezza per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria in corso al fine di limitare i rischi di contagio da Covid. Nella fattispecie abbiamo evidenziato la necessità di provvedere al presidio con guardia giurata di tutti gli Uffici Postali con maggior affluenza di clientela e con elevato rischio ambientale", dice la nota.

Come detto ci sono state anche delle aggressioni "subite da alcuni operatori di sportello della Palermo 3, alla Stazione Centrale, all’ingresso in massa di numerosi clienti in sala pubblico dopo avere arbitrariamente aperto una delle porte di emergenza, sempre alla Palermo 3".

Ci sono stati dei veri e propri tentativi di irruzione da parte di alcuni clienti alla Palermo 31, in Via Brunelleschi, sedato solo dopo l’intervento di tre volanti della Polizia. Ed ancora ai continui spiacevoli episodi che avvengono all’interno della sala pubblico di Palermo Centro, in Via Roma, proprio sotto gli uffici della Filiale.

"Come le continue rimostranze della clientela della Palermo 15, in pieno centro, a Piazza Massimo, che rendono insostenibile il clima all’interno dell’Ufficio Postale e siamo stanchi delle invettive della clientela nei confronti degli incolpevoli operatori di sportello a cui bisognerebbe solo dire grazie per l’impegno e la dedizione dimostrata sin dall’inizio della Pandemia associando tutti i servizi necessari alla clientela", conclude la Failp

