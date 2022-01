Rifiuti in fiamme la notte scorsa nei rioni di Borgo Nuovo e dello Zen a Palermo dove è stato appiccato il fuoco a enormi cataste di spazzatura vicino ai cassonetti. I roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco dopo diverse ore di lavoro in più parti della città. In alcuni casi i pompieri sono dovuti intervenire due volte nella stessa zona

© Riproduzione riservata