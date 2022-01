Palermo, morto l'imprenditore Antonio Martorana: fondò la sanitaria Baby

Lutto nel mondo dell'imprenditoria a Palermo. È morto Antonio Martorana, il fondatore della storia sanitaria Baby in via del Bersagliere. Aveva 89 anni e nel 1964 aveva avuto l'intuizione di aprire una ditta di prodotti sanitari e per l'infanzia, che oggi è gestita dai figli.

Baby è un luogo storico per i palermitani, per chi ha bambini e non solo e negli anni l'azienda è cresciuta aprendo altri punti vendita specifici sempre in via del Bersagliere. Un imprenditore che ha dedicato tutta la sua vita alla ditta.

Ad annunciare la morte, stamattina, è un post su Facebook: "Comunichiamo ai nostri clienti che domani mattina, i negozi resteranno chiusi per lutto per la perdita del fondatore Antonio Martorana, imprenditore visionario e innovativo che già nel 1964 inventò per la prima volta la sanitaria. Ringraziamo tutti coloro che hanno pregato e hanno espresso il loro sostegno alla famiglia Martorana. Porteremo avanti con orgoglio i valori dell'azienda".

Appresa la notizia, sono tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Sentite condoglianze a tutta la famiglia mi dispiace tantissimo", scrive Assunta, "Condoglianze all'intera famiglia, in particolare un abbraccio a Nico!", scrive Ino.

Il funerale si svolgerà martedì mattina. Il negozio riaprirà domani pomeriggio dalle 16 fino alle 20.

