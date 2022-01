Polizzi, una frana travolge la condotta principale: serbatoi comunali senz'acqua

Una frana si è verificata a Polizzi Generosa nella notte e sta creando disagi per quanto riguarda l'approvvigionamento d'acqua. Lao smottamento è avvenuto la scorsa notte a circa 300 metri prima dell’ingresso di “Sanguisughe” e ha travolto parte della conduttura principale che approvvigiona i serbatoi comunali i quali, a seguito dell’interruzione, non sono più capienti. È la stessa amministrazione comunale a renderlo noto.

"Si sta cercando di intervenire con straordinaria tempestività e urgenza - fa sapere in una nota - per cercare di ripristinare il tratto della conduttura saltato. Nel frattempo, in via straordinaria e per quanto possibile, si provvederà con l’autobotte comunale a trasbordare l’acqua nella vasca di Piazza Castello per allievare i disagi".

L'amministrazione comunale raccomanda, inoltre, di utilizzare con parsimonia l’acqua.

