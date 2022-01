Palermo, sarà sospesa dall'Ordine anche la nuova infermiera arrestata

«L'arresto di un’altra infermiera coinvolta nell’inchiesta sulle finte vaccinazioni all’Hub della Fiera di Palermo è un ennesimo fatto gravissimo e sconcertante, che noi stigmatizziamo e condanniamo e verso il quale saremo inflessibili». Così il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Nino Amato.

«Abbiamo già sospeso la prima infermiera arrestata e gli altri due sotto inchiesta per i maltrattamenti nella casa di cura di Castelbuono e anche per quest’ultima sarà avviato l’iter propedeutico alla sospensione, aggiunge». Amato annuncia che l'Ordine degli Infermieri si costituirà parte civile in questi procedimenti. «Abbiamo agito e agiremo - dichiara - sempre col massimo rigore e con ogni strumento possibile contro chi si macchia di reati simili e verso chiunque leda l’immagine di professionisti seri e competenti».

