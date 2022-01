Palermo, paura per un incendio in via De Gasperi: c'è un intossicato

Paura per un incendio in via Alcide De Gasperi, a Palermo, dove è divampato un rogo nel primo pomeriggio di oggi. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

L'edificio è stato parzialmente evacuato in seguito allo scoppio di un rogo in uno degli appartamenti ai piani alti. I vigili del fuoco, entrati prontamente in azione con diversi mezzi, hanno avviato le lunghe operazioni di spegnimento e hanno messo in salvo gli abitanti del palazzo.

Tra loro, c'è un intossicato, una persona anziana, a causa della lunga esposizione ai fumi. Ancora ignote le cause dell’incendio, sulle quali proveranno a far luce gli agenti di Polizia giunti sul posto, ma si tratterebbe di cause accidentali.

