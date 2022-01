Palermo, il virus paralizza la macchina comunale: centinaia i dipendenti contagiati

Il Comune torna in affanno a causa della pandemia. Sono a centinaia, ormai, i dipendenti che contraggono il virus e sono costretti a disertare il posto di lavoro. Con refluenze negative sull’operatività di alcuni servizi e addirittura degli uffici che chiudono per essere sanificati. Fra estate e autunno, erano fioccati gli ordini di servizio per fare rientrare tutti ai loro posti.

L’assessore al personale, Fabio Giambrone, conferma la circostanza: «Vero, registriamo un numero importante di contagiati dal Covid». E, così, un giorno dietro l’altro «cadono» l’ufficio Tributi, la Ragioneria, palazzo Galletti (dove hanno sede gli uffici del capo di gabinetto) e lo stesso Palazzo delle Aquile.

