Piana degli Albanesi, via libera ai lavori nel quartiere San Giovanni

Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria a Piana degli Albanesi, nel quartiere San Giovanni. Il governo regionale ha dato il via libera al finanziamento del primo stralcio del progetto per il ripristino delle opere di urbanizzazione e arredo urbano che interessano le pedonalizzazioni. Destinati oltre 630 mila euro per la realizzazione di marciapiedi nelle zone sprovviste e per la messa in sicurezza e il rifacimento di quelli consumati dall’usura e dal tempo.

«Tra gli obiettivi del governo regionale - evidenzia il presidente Nello Musumeci - c'è la riqualificazione dei centri urbani minori. E quartieri come quello di San Giovanni, a Piana, sono luoghi di aggregazione e di scambio al servizio delle comunità. Nello specifico, poi, il progetto finanziato punta a migliorare la circolazione pedonale, riportando gli spazi alla libera e sicura fruizione da parte dei cittadini».

Complessivamente i lavori, secondo il progetto redatto dal Comune, prevedono una spesa di circa 1,4 milioni circa, divisa in due stralci: il governo regionale ha finanziato intanto il primo stralcio funzionale dell’opera da 632 mila euro.

