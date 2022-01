Palermo, un anno di lavori e disagi sul Ponte Corleone: entro gennaio si decide

Entro fine mese si saprà il destino di ponte Corleone, ma già trapela quello che potrebbe essere: chiusura delle corsie, rispettando la turnazione, per tutto il 2022. Con i lavori che si andrebbero ad alternare nelle varie direzioni e nei vari punti, con in programma anche il raddoppio delle corsie stesse. Quindi, il traffico che abbiamo visto poco prima delle vacanze di Natale e, seppur in misura molto minore, potrebbe ripetersi.

Una prima relazione della Icaro, la ditta che si sta occupando dei controlli, ha evidenziato davvero tanti, tantissimi problemi all’infrastruttura: alle estremità, ai pilastri lesionati (dopotutto basta guardare le foto che circolano in rete per capire le condizioni di quest’ultimi), per non parlare della trave, delle continui infiltrazioni d’acqua che hanno indebolito la struttura. In virtù di questo, il suggerimento di spostare il traffico al centro della carreggiata (meno sofferente pare), togliendo il dannoso (c’è scritto così) limite di 30 chilometri orari. Intanto, la corsia rimane chiusa, e lo sarà almeno per tutto gennaio.

E anche oltre, se Icaro dovesse confermare, dopo le prove di carico dei giorni scorsi (l'ultima il 4 gennaio, in direzione Trapani, la settimana prima verso Catania), quanto scritto a dicembre.

L''assessore ai lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, aveva detto qualche giorno fa: "Le nostre indagini continuano e per fare tutto ci vorrà un mese. Insomma, non è un controllo interlocutorio per aprire prima la corsia che abbiamo dovuto chiudere - dice la Prestigiacomo -. Dopotutto, la relazione che ci ha fornito Icaro parla chiaro. Siamo tutti dispiaciuti per i disagi ma non si poteva perdere altro tempo. Dopo questo mese, ci sarà la relazione finale, che sarà consegnata al commissario straordinario Matteo Castiglioni, e solo dopo si potrà programmare la progettazione e i lavori".

