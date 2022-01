Ladri in azione in pieno centro a Palermo. Presa di mira la storica pizzeria Bellini che si trova proprio sotto la sede del Comune. I malviventi hanno forzato l’ingresso e hanno portato via la cassa con l’incasso. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. E’ in corso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di sorveglianza del locale e della zona per cercare di risalire agli autori.

