Giallo sulle cause del decesso di un uomo di 60 anni, trovato senza vita questa sera in un’abitazione nella frazione di San Martino delle Scale, nel comune di Monreale. A trovarlo sono stati i vigili del fuoco che sono entrati in casa chiamati da alcuni vicini del morto.

Sono intervenuti i carabinieri chiamati dai pompieri. Si attende l’arrivo del medico legale.

In aggiornamento

