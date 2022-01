Servizio 118, la protesta del sindacato Mud Sicilia: «La medicina del territorio non funziona»

«Il Mud 118 Sicilia, associazione di categoria dei soccorritori della Seus alla luce di quanto si sta verificando in questi giorni chiede urgentemente un incontro con i vertici dell’assessorato alla Sanità della Regione Siciliana per affrontare la situazione che si sta creando con l’aumento dei contagi». E’ quanto chiede l’organizzazione sindacale dei soccorritori alla luce soprattutto dalla protesta che è scattata ieri davanti all’ospedale Cervello dopo che 14 ambulanze sono rimaste in fila per ore fino a notte.

«La medicina del territorio non funziona - aggiunge Clotilde Grimaldi, presidente del Mud 118 - i medici di medicina generale non visitano i pazienti, le Usca non collaborano e tutto si riversa sulle ambulanze del 118. Dobbiamo aspettare che con le ambulanze bloccate nei pronto soccorso o quelle che girano, sperando che le aree di emergenza le accolgano, siano vittime di spiacevoli avvenimenti? Per questo chiediamo un incontro urgente».

