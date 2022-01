Palermo, record di bimbi vaccinati in Fiera: più di mille in un solo giorno

Record di vaccini per quanto riguarda i bambini alla Fiera del Mediterraneo di Palermo: 1015 le dosi, mai così tante. È un risultato che arriva "come un balsamo, dopo giornate durissime, alle prese con un’impennata di contagi che sta triplicando il lavoro di tutti noi", dicono dalla struttura.

"E una fetta di questa speranza passa anche per i bambini: più riusciremo a vaccinarne, più possibilità avremo di contenere la corsa del virus. Per garantire loro la migliore accoglienza possibile abbiamo dovuto sospendere l’open day, come già fatto per gli adulti".

"Oggi cominciamo a somministrare le seconde dosi ai più piccoli - dichiara Costa -. Tra prime e seconde inoculazioni, tra prenotati e open day, rischiamo di avere i locali del padiglione 20A troppo affollati, il che rappresenterebbe un pericolo a livello di potenziali contagi, ma soprattutto non ci permetterebbe una gestione serena ed efficiente, gli stessi motivi che ci hanno portato, giorni fa, a sospendere l’open day al padiglione 20, per l'utenza degli adulti. Fin dal primo momento abbiamo voluto rendere il padiglione pediatrico un posto accogliente per i bambini: vogliamo che continui a esserlo. L’accesso con prenotazione può venirci incontro".

