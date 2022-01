Campofelice di Roccella: è morto Gaetano Messina, l'artista famoso per la pittura su seta

Mondo della cultura in lutto: è morto Gaetano Messina, artista e teosofo di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Molto conosciuto per la sua creatività e i lavori di pittura su seta (tecnica appresa durante la sua lunga permanenza in Francia sulla Costa Azzurra), era noto per i drappi di grandi dimensioni a stole e le eleganti cravatte. A dare l'annuncio della morte, avvenuta ieri pomeriggio, la moglie Rosa Ninfa.

Gaetano Messina era impegnato in campo artistico, ha completato gli studi all’Académie Des Beaux Arts di Parigi, ha lavorato per Christian Dior e nel 1982 si è recato in Australia e lì si è stabilito. Tornato in Sicilia, ha continuato la sua opera con esposizioni in Italia e all’estero. Nel 2019 aveva presentato il libro biografico celebrativo “Gaetano Messina Pioniere dell’Età dell’Acquario”, una monografia dove sono raccolti anche scritti che l'artista ha ritenuto utili alla narrazione. I funerali si svolgeranno venerdì 7 gennaio.

Appresa la notizia della morte, in tanti hanno voluto ricordare l'artista sui social, tra questi anche il sindaco di Campofelice di Roccella, Michela Taravella: "Oggi ci ha lasciato il Maestro Gaetano Messina, giornalista, pittore, pioniere di un nuovo stile e di un'arte libera e vivace, che è andata oltre i confini del nostro territorio, per essere cosmopolita ed anticonformista. Ci lascia un figlio di Campofelice che ha portato il nome e l'amore per la sua terra in tutto il mondo. Alla adorata moglie Rosa ed ai familiari esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la Comunità di Campofelice di Roccella. Grazie Maestro, riposa in pace!".

"Con molto dolore ho appreso in questo momento della scomparsa dell'artista Gaetano Messina, mio compagno di scuola, collega, ma soprattutto amico stimato da più di 65 anni - scrive Giuseppe Forte -. Sono molti i momenti che sono stati vissuti insieme con entusiasmo e affetto reciproco. I funerali avranno luogo a Campofelice di Roccella il prossimo venerdì. Sentite condoglianze alla moglie Rosa e ai familiari tutti".

© Riproduzione riservata