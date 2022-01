Monreale, nuovi cassonetti a Piazzale Tricoli, Fiumelato e ad Aquino

La fornitura era stata inserita nel capitolato d’appalto del Comune di Monreale . La ditta Ecolandia che si era aggiudicata i lavori ha mantenuto i propri impegni e nei giorni scorsi ha consegnato 350 compostiere di 380 litri che già l’amministrazione ha distribuito ai cittadini che hanno presentato regolare richiesta. Inoltre, sono stati consegnati 2000 chili di sacchetti messi a disposizione dei punti di raccolta , 60 carrellati da 240 litri in distribuzione nelle scuole e 58 cassonetti da 1100 litri che sono stati posizionati nei punti di raccolta. La notizia è stata resa nota dall’assessore Salvatore Grippi che insieme al coordinatore del servizio Ecolandia , stanno organizzando la distribuzione. Infine, l’amministrazione in sinergia con la ditta Ecolandia distribuirà un eco calendario per la guida della raccolta diffetenziata con numeri utili e la programmazione del servizio.