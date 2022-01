Sinfonica, i professori d'orchestra in fila per i tamponi: salgono a 12 i positivi

Sono dodici, al momento attuale, i professori d'orchestra della Sinfonica risultati positivi al Covid. Un focolaio cresciuto all’interno dell’Orchestra regionale già prima di Natale con i primi contagiati, prontamente sostituiti, ma il virus ha continuato il suo percorso e stamattina, quando i professori si sono messi in fila per il tampone al nuovo presidio appena allestito, sono risultati già dodici: alcuni archi e molti i fiati, tra i quali parecchi non vaccinati, che anche al concerto di Capodanno si sono esibiti senza la paratie di plexiglass che invece molti altri teatri hanno allestito. Tra loro, tre si erano contagiati durante la preparazione del concerto di Natale e nove durante quella del concerto di Capodanno (tre hanno suonato).

Alla Sinfonica intanto si sta cercando di capire come sostituire gli orchestrali, anche perché già venerdì l’orchestra dovrebbe esibirsi, diretta da Nicole Paiement, al fianco del grande violinista Uto Ughi, per uno dei concerti più attesi della stagione. Il sovrintendente Giandomenico Vaccari ieri aveva spiegato che erano state effettuate "tutte le procedure di sicurezza imposte dai protocolli ad oggi vigenti, ma purtroppo a Palermo la situazione è ormai fuori controllo in queste ore stiamo cercando di capire come procedere per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti”.

