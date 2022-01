San Cipirello, festa per i 25 anni di sacerdozio di Don Filippo Rappa, prete scrittore

Festeggiato nei giorni scorsi il 25° anniversario di sacerdozio del cinquantanovenne don Filippo Rappa. Per l’occasione il sacerdote paolino è tornato da Alba nella chiesa madre del suo paese d’origine, dove è nata la sua vocazione.

Ad accoglierlo l’affetto dei familiari, dei concittadini, dei sacerdoti del comprensorio e di tanti amici. A pronunciare l’omelia è stato padre Guido Colombo, venuto da Roma: «Don Filippo – ha detto - è un sacerdote scrittore che da anni in silenzio, come vuole la tradizione paolina, è estensore di commenti alla liturgia. La nostra congregazione gli è grata per il suo ruolo di ambasciatore di Cristo».

Nominato nel 2004 procuratore generale della Società San Paolo presso la Santa Sede, Filippo Rappa è redattore del settimanale diocesano Gazzetta d’Alba e superiore della Società San Paolo di Alba Casa Madre.

«Grazie a tutti voi che siete qui presenti – ha detto padre Filippo alla fine della cerimonia -. E grazie perché so che continuerete ad accompagnarmi con la vostra sincera amicizia». Ad esprimere soddisfazione al termine della cerimonia è stato anche l’arciprete Giuseppe Billeci. A concelebrare la messa c’erano anche i parroci Renzo Cannella, Filippo Lupo e Francesco Di Maggio.

