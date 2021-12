Palermo, sequestrati 25 chili di botti in un magazzino di Brancaccio

Sequestrati dalla polizia di Stato, in un magazzino di Brancaccio, a Palermo, 25 chili di botti. Il sequestro è avvenuto nel corso di un controllo relativo alla violazione dei sigilli di una bettola che dallo scorso giugno è sequestrata e chiusa al pubblico perché al suo interno si somministravano cibi e bevande in assenza di licenza.

I poliziotti del commissariato si sono imbattuti in un magazzino limitrofo nella disponibilità dello stesso proprietario della bettola. Con l’ausilio delle unità cinofile antiesplosivo sono stati scovati i botti. Il gestore della bettola ed utilizzatore del magazzino, di cui per altro deteneva le chiavi, è stato denunciato per la violazione dei sigilli e per la violazione della legge sugli esplosivi.

© Riproduzione riservata