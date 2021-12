Le guardie giurate sventano un furto in un capannone di Carini. Alle 11,10 di questa mattina è giunta alla centrale operativa della Sicil Security di Carini il segnale di allarme intrusione di un capannone sito sulla zona industriale di Carini, scrive la società.

Immediatamente l'operatore di centrale dell'istituto invia tre pattuglie di pronto intervento di guardie giurate sul posto. Arrivate e visto i precedenti tentati furti, le guardie hanno adottato un altro sistema per cercare di non fare scappare i malviventi che in occasioni analoghe erano riusciti a far perdere le tracce.

Durante il controllo le guardie giurate vedono che da una porticina del capannone escono due persone nascondendosi dietro a delle pedane in legno, ad attenderle dietro la porta c'era un'altra Guardia che le ha bloccate.

La Centrale Operativa della Sicil Security ha subito avvertito i Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini che prendevano in consegna i due per condurli davanti al magistrato.

