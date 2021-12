Coronavirus, positivi in fuga dal Civico di Palermo: due casi nelle ultime ore

Dopo la fuga di un giovane positivo al Covid avvenuta ieri sera dal pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, oggi è stato registrato un altro caso. L'uomo, che si trovava al pronto soccorso, è scappato dopo che il tampone molecolare aveva accertato la positività al Covid.

La polizia sta cercando di rintracciarlo, così come si sta provando a trovare l'uomo che, dopo il tampone molecolare che indicava l’infezione da coronavirus, è andato via con l’aiuto dei familiari. Questi ultimi ieri avrebbero aggredito i sanitari e permesso al giovane di fuggire con ancora attaccato l'ago della flebo. .

In entrambi i casi si è trattato di persone che si sono rivolte al pronto soccorso per problemi non legati al Coronavirus ma che, per legge, devono essere sottoposti a tampone rapido. Accertata una prima positività, si procede al molecolare.

© Riproduzione riservata