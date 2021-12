Palermo, festa al circo Orfei: sono nati Conca e D'Oro, due cuccioli di tigre siberiana

Al circo M. Orfei, appena arrivato a Palermo, sono nati due cuccioli di tigre siberiana. I tigrotti stanno benissimo, assicura un comunicato del Circo, e sono nati quasi in concomitanza con l'avvio degli spettacoli presso il parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro. Proprio la piazza in cui sono nati, come spesso e volentieri capita nei complessi circensi, ha dato i nomi ai due cuccioli che sono stati chiamati Conca e D’Oro. I neonati tigrotti possono essere visitati allo zoo del circo.

«Gli animali, così come gli essere umani, per riprodursi devono stare bene - spiega il Circo nella nota - sia fisicamente che mentalmente. Quelli dei circhi lo sono, tant’è che superano sempre gli esami dei veterinari delle Asp. Inoltre, le analisi ai prelievi effettuati ai vari esemplari nati e cresciuti nelle carovane circensi hanno sempre rilevato una consistente presenza di ormoni del benessere». L’evento della nascita dei due tigrotti, si legge inoltre nel comunicato, «significa tanto per il mondo del circo tradizionale preso di mira, spesso e volentieri, ancora più spesso a torto, su fantomatici comportamenti scorretti nei confronti degli animali. In tal senso qualcuno sul web fa circolare ancora vecchi filmati che risalgono a circa trent’anni fa. Il parto di alcune specie, nel mezzo delle carovane, la dice invece lunga sul benessere degli animali che ovviamente vivono bene, vengono nutriti a dovere, si accoppiano e si riproducono. Il loro ambiente naturale è il circo dove vivono da generazione in generazione».

