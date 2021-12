Sipario abbassato per la pandemia: in considerazione dell’aumento significativo del numero di contagi da Covid-19 a Palermo il Teatro Ditirammu, in via precauzionale, ha comunicato l’annullamento degli spettacoli «Ninnarò» (in programma lunedì 27) e «Nicù - Il canto di Natale», in cartellone il 28, 29 e 30 dicembre.

© Riproduzione riservata