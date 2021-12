Gratta e vinci, a Terrasini vinti 50 mila euro giocando ai "Numerissimi"

L'anno si chiude sotto il segno della dea bendata a Terrasini, in provincia di Palermo. Una vincita ad una delle lotterie dei “gratta e vinci” ha reso fortunate le feste a chi ha acquistato un biglietto dei “Numerissimi” al “Bar tabacchi della posta” di piazza Santa Rosalia.

Si tratta di un premio di 50 mila euro, il quarto più importante di questa lotteria, come ha sottolineato l’agenzia dei Monopoli: biglietti vincenti di questo importo, infatti, ne vengono stampati uno ogni 8 milioni di quelli immessi nel circuito.

Numerissimi, ecco come funziona

Per partecipare a questa lotteria occorre acquistare un biglietto di 5 euro. Si gioca scoprendo i sedici “Numeri vincenti”, celati dall’immagine di tredici cerchi dorati con il simbolo “€” e dall’immagine di tre cerchi contraddistinti dalla scritta “Bonus X2”. In un secondo momento, in ognuna delle otto giocate contraddistinte, rispettivamente, dalle varie scritte, da “giocata1” a “giocata 8”, si devono grattare solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti nei “Numeri vincenti”.

Se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “numeri vincenti”, si vince il premio indicato. Se tra questi è presente un numero vincente “Bonus X2”, si vince il doppio del premio indicato nella giocata. A Terrasini sono stati vinti 50 mila euro ma la vincita massima è di mezzo milione di euro. Tra gli altri premi previsti ci sono anche quelli da 100 mila, 20 mila, 2 mila 500 e mille euro. Ma anche premi minori fino a 5 euro.

