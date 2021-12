È morta a Palermo Emanuela Alaimo, la titolare del Bar del Bivio che sfidò gli usurai

È morta Emanuela Alaimo, la titolare del bar del Bivio, volto noto della lotta all’usura e all’estorsione. Per Luigi Cuomo, presidente di «Sos Impresa», associazione della quale faceva parte anche Alaimo, la sua storia è «quella di una combattente che non si è mai arresa e non ha mai indietreggiato di fronte agli ostacoli e le avversità che ha subito nella sua lunga e tormentata storia di vittima di usura in cerca di giustizia e di riscatto».

«Una guerriera»

«Pensare ad Emanuela Alaimo vuol dire pensare a una guerriera, una donna che sino all’ultimo ha combattuto non solo per i suoi diritti ma anche e soprattutto per quelli di chi, come lei, è rimasto vittima dell’usura e dell’estorsione», dice Cuomo.

Secondo il presidente di Sos Impresa, «la sua determinazione nel portare avanti battaglie in difesa dei diritti delle vittime, nell’esortarle a denunciare subito e a farsi accompagnare in questo percorso dalle associazioni antiusura, è un esempio per molti di noi, perché lei si è sempre distinta, diventando punto di riferimento costante per tutto il movimento antiracket e antiusura non solo siciliano».

Cuomo ricorda anche che Emanuela Alaimo «non ha mai indietreggiato neanche di fronte alla malattia, che ha sempre affrontato con la forza e la dignità che la contraddistinguevano. Ci stringiamo al dolore della famiglia, dei figli Rita e Lorenzo, che in queste ore piange non solo una madre ma un esempio di moralità per la comunità. Noi non perdiamo solo una nostra storica dirigente bensì un’amica».

Il cordoglio di Orlando

«La città di Palermo - dice il sindaco Leoluca Orlando - perde un punto di riferimento importante nella lotta all'illegalità. Emanuela Alaimo, di cui conserverò sempre un ricordo indelebile e carico di ammirazione, ha saputo condurre con grande forza, impegno e coraggio le sue battaglie tese ad affermare i principi di dignità e legalità e lo ha fatto in anni difficili, in una Palermo profondamente diversa da quella attuale. In questo momento di dolore e preghiera rivolgo la mia vicinanza alla famiglia».

L'ultimo saluto a Emanuela Alaimo si potrà dare alle 11 di domani - martedì 28 dicembre - nella chiesa dell’ospedale Villa Sofia.

© Riproduzione riservata