Fuga di gas a Castronovo di Sicilia: strada chiusa e famiglia costretta a lasciare l'abitazione

Paura per una fuga di gas dalla rete lungo la strada provinciale 36 del comune di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. Il forte odore, ieri, ha fatto scattare l'allarme e così immediatamente si è messa all'opera la macchina delle emergenze. In serata è stata fatta allontanare una famiglia residente a ridosso dell’area interessata, mentre il tratto di strada è stato interdetto al traffico veicolare dal bivio Cappelluzza fino all’ingresso del paese, fatta eccezione per i cittadini residenti lungo il medesimo percorso e in zona ritenuta sicura.

L’evento è monitorato dalla sala operativa del DRPC Sicilia. I tecnici sono già al lavoro e hanno individuato il guasto; se non ci saranno intoppi, i lavori di riparazione della rete del metano si concluderanno nel tardo pomeriggio di oggi.

È ancora fresco il ricordo di Ravanusa e della tragedia che 15 giorni fa ha sconvolto tutta la Sicilia: nove persone dello stesso nucleo familiare morirono nell'esplosione di una palazzina in via Trilussa a causa di una fuga di gas, almeno 120 persone sfollate. La deflagrazione, infatti, causò la distruzione di diversi edifici.

I sopravvissuti alla tragedia subito dopo raccontarono che negli ultimi giorni c'era stata una forte puzza di gas e che nessuno aveva effettuato i controlli del caso. Il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, nelle concitate ore dopo l'esplosione aveva dichiarato che "il gas si era accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso e che ad innescare l'esplosione sarebbe potuta essere anche l'attivazione dell'ascensore".

