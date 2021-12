Due rapine in farmacia nel giorno di Natale nel centro di Palermo

La polizia di Stato indaga su una tentata rapina e una rapina ai danni di due farmacie a Palermo messe a segno nel giorno di Natale.

Il primo colpo tentato in via Cavour nella farmacia aperta 24 ore su 24. Un giovane armato con un taglierino è entrato minacciando la dipendente. Ma la cassa era bloccata perché a tempo e il giovane è fuggito. Poco dopo un altro colpo, stavolta riuscito, in via Mariano Stabile, nella farmacia Inglese. Anche qui un giovane armato sempre con un taglierino, forse lo stesso che aveva tentato il colpo in via Cavour, è riuscito a portare via dalla cassa circa 500 euro.

Gli agenti della scientifica hanno eseguito i rilievi per cercare qualche traccia utile per risalire al responsabile o ai responsabili dei colpi commessi nel giorno di Natale.

