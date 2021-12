Palermo, la commessa urla e mette in fuga il rapinatore

Era entrato nel negozio Yamamay di via Maqueda con un coltello in mano e si è diretto alla cassa per prendere e portare via l’incasso. Un giovane con il volto coperto sperava di mettere a segno il colpo tra i clienti in pieno shopping natalizio.

Non si attendeva la reazione della commessa che alla vista del coltello ha iniziato ad urlare. Un fuori programma che ha disorientato il rapinatore che ha deciso di scappare via. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi che stanno cercando, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, di risalire al rapinatore.

