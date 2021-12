Il Covid corre, alla Fiera di Palermo in fila anche il giorno di Natale per il tampone

Anche nel giorno di Natale sono tante le persone che si sono recate nei locali dell’hub allestito nella Fiera del Mediterraneo di Palermo per ricevere la dose del vaccino anti Covid. L'aumento dei casi in tutta Italia e in particolare l'incremento dei contagi in Sicilia (sfiorati oggi i 2500 casi) ha indotto i cittadini a ricorrere al vaccino. Tante le persone in coda, in paziente attesa, anche il 25 dicembre. Sono tanti anche i bambini che in settimana hanno accusato alcuni sintomi e che, dietro il consiglio dei pediatri e delle guardie mediche, si sono attivati per fare il tampone.

Nonostante la presenza di molta gente, il centro ha smaltito le file senza creare particolari disagi alle persone in attesa. Gli operatori sono stati impegnati in base anche al numero di accessi previsti. Nelle strutture pubbliche si accede solo con l'impegnativa del medico e, in altenativa, farmacie e laboratori privati accreditati, negli ultimi giorni, sono stati presi d'assalto dai cittadini allo scopo di per poter partecipare in sicurezza a cenoni e riunioni in famiglia.

Secondo l'ultimo bollettino, sono 54.762 i nuovi casi, ma a fronte di 969.752 tamponi analizzati, nuovo record per entrambi i numeri da inizio pandemia. Sono 144 i morti. Tasso di positività al 5,6%. Salgono le terapie intensive (+33 per un totale di 1.071 pazienti con 106 ingressi al giorno), su i ricoveri ordinari (+80, in totale 8.892). A livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Si registra il nuovo record di green pass scaricati in 24 ore: 1,7 milioni.

© Riproduzione riservata