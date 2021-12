Monreale,  istituita una nuova zona di sosta vicino a Piazza Spasimo

Da oggi arriva un'altra zona di sosta a 30 minuti. Lo rende noto l'assessore alla Polizia Municipale e Viabilità Naimi .La zona interessata è quella del lato destro vicino a piazza Spasimo. Subito dopo Natale sarà definita anche la zona di via Aldo Moro. L'auspicio dell’amministrazione Arcidiacono è quello di evitare il più possibile le doppie file che creano ingorghi e facilitare l'acquisto presso le attività commerciali monrealesi senza dovere necessariamente pagare un ticket di 0,50 centesimi. Aumenteranno anche le zone di sosta per i motocicli che stanno diventando una realtà sempre più in uso all'interno del circuito cittadino da parte di esercenti e residenti.Inoltre, sarà potenziato il controllo nelle nuove aree e in quelle già esistenti così da abituare i cittadini al rispetto delle semplici regole del codice della strada.

