Palermo, via all'unica corsia sul Ponte Corleone: mercoledì notte sarà chiuso

La settimana che porta al Natale sarà quella della chiusura di una corsia del ponte Corleone, a Palermo. Questo dovrebbe avvenire tra lunedì 20 e martedì 21, il tempo del comune di montare la segnaletica necessaria. Mercoledì notte, dalle 12 alle 5, il ponte sulla circonvallazione sarà poi completamente chiuso per delle prove dinamiche.

Insomma a quasi un anno di distanza, sono arrivati i primi segni concreti per cercare di risolvere un problema che ormai da molto, troppo, tempo, affligge la città.

Il Comune nei giorni scorsi ha reso noti i provvedimenti relativi alla circolazione in viale della Regione Siciliana lungo il ponte sul fiume Oreto. Secondo le nuove modalità, per 250 metri prima e fino a fine ponte - si legge nell'ordinanza - , è stata ridotta la sezione di ciascuna delle due carreggiate in entrambi i sensi di marcia, con l’istituzione di un’unica corsia centrale larga 3,50 metri con delineatori invalicabili (guard rail, cordoli e new jersey), che saranno interrotti, per consentire l’accesso e l’uscita nell’area di sosta prospiciente il Baby Luna e l’uscita del varco di immissione nella corsia centrale in direzione Trapani.

Da 200 metri ed ad ogni 50 metri prima dell’accesso nella corsia centrale- si legge nell'ordinanza - , in entrambi i sensi di marcia, saranno installati segnali di strettoia simmetrica, a 100 metri prima e dopo il ponte, in entrambi i sensi di marcia, è stato istituito il limite di velocità a 60 km/h. Infine è stata disposta la chiusura al transito veicolare dei due marciapiedi sino a che non vengono ripristinate le barriere di protezione. Inevitabilmente ci saranno disagi, ma questi interventi, magari, ne segneranno anche la fine.

