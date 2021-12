I nubifragi lasciano il segno, la provincia di Palermo è tutta una frana

Da Cefalù a Godrano, da Buonfornello a Mezzojuso il territorio provinciale è letteralmente franato e soggetto a enormi smottamenti. Le incessanti piogge che hanno colpito l’Isola lasciano un lungo strascico e una altrettanto lunga conta dei danni. A est della Perla del Tirreno, sulla strada statale 113, si contano almeno una mezza dozzina di piccoli smottamenti e restringimenti di carreggiata che rendono ancor più pericoloso quel tratto di asfalto rubato al mare. La zona di Buonfornello e i Comuni vicini messi in ginocchio dai fenomeni meteorologici che hanno distrutto le colture e le frane, come quella sempre sulla 113 in contrada Molara a Termini Imerese, che ha di fatto bloccato i Comuni a monte della città delle terme: Cerda, Sciara, Aliminusa e Montemaggiore Belsito.

