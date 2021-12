Partinico, scivola dalle braccia dei genitori: neonato di 45 giorni grave a Palermo

Un neonato di 45 giorni è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale dei Bambini di Palermo. Si tratta del figlio di una coppia di due persone di Partinico.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Palermo, che indagano sull'accaduto, il piccolo era nelle braccia di uno dei genitori, da cui è improvvisamente scivolato, forse per un movimento improvviso ed inaspettato.

Nella caduta il piccolo pare abbia battuto con violenza la testa sul pavimento. Da lì sono subito scattati i soccorsi, la corsa all’ospedale, con il neonato in evidente sofferenza. Le condizioni del bambino inizialmente sembravano molto gravi ma si sarebbero via via stabilizzate, con un trauma cranico che i medici stanno curando. La prognosi è comunque riservata.

