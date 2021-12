Sbaglia ad inserire la marcia e sfonda la vetrina di un negozio a Palermo

Ha perso il controllo della sua auto e va a finire, letteralmente, dentro la vetrina di un negozio di telefonia. È accaduto a Palermo, in via Scinà, all'angolo con piazza della Pace. Protagonista, suo malgrado, una donna, alla guida di una Mini Cooper, che per cause ancora da accertare è finita dritta dentro la vetrina di un negozio, distruggendola.

Il problema, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, sarebbe stata un errata manovra di parcheggio da parte della guidatrice: inserendo la marcia, sarebbe andata in avanti con la sua auto, non ingranando correttamente la retromarcia.

Per fortuna, non ci sono stati feriti, nè l'autista nè chi si trovava, in quel momento, dentro il negozio. E' intervenuta l'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso.

