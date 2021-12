Maltempo a Palermo, sostituiti gli impianti di illuminazione danneggiati all’Albergheria

Il maltempo dei giorni scorsi a Palermo, caratterizzato dalle forti piogge, ha danneggiato gli impianti di illuminazione nella zona dell’Albergheria. I tecnici di Amg Energia hanno in corso una verifica ad ampio raggio dei dispositivi crepuscolari che comandano accensione e spegnimento, procedendo, se necessario, alla loro regolazione o alla sostituzione se guasti o non più efficienti. I controlli di routine effettuati sui punti luce hanno, infatti accertato, che alcune fotocellule sono state danneggiate dai temporali dei giorni scorsi.

Risolte le anomalie di funzionamento

Le attività sono state avviate dalla zona dell’Albergheria dopo che, durante le verifiche di routine, sono state riscontrate anomalie di funzionamento (impianti accesi di giorno) in concomitanza soprattutto dei temporali. Il disservizio è stato rilevato, in particolare, nella zona dell’Albergheria (piazza dell’Origlione, via Guido delle Colonne, via dei Biscottari, via Benfratello) dove erano già stati eseguiti, nel mese di novembre, controlli e interventi per garantire il funzionamento della fotocellula che regola l’accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione. Nel corso dell'ultima verifica il dispositivo è stato trovato pieno di acqua, un fatto che ne ha determinato il guasto. É stato sostituito con un interruttore astronomico, un dispositivo ancora più evoluto e sensibile in quanto permette di rilevare il momento esatto del crepuscolo astronomico, regolandosi in maniera automatica sia in relazione alla presenza di buio/luce, sia in relazione al passaggio dall’ora solare a quella legale. Le attività di verifica dei crepuscolari sono adesso in corso nella zona di via Enrico Fermi.

Il presidente di Amg: "I cittadini segnalino i malfunzionamenti"

“Gli impianti della città, molti dei quali ormai datati, non sono purtroppo dotati di sistemi di controllo da remoto, che consentono un’immediata ed automatica segnalazione dei guasti – spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera – . Per questa ragione diventa importante la collaborazione dei cittadini: anomalie o malfunzionamenti degli impianti di illuminazione vanno tempestivamente segnalati al canale dedicato, il numero verde 800661199, in modo che si possano predisporre le attività necessarie”.

