Vaccino per bambini, a Palermo oltre 350 prenotazioni

Sono oltre 350 le prenotazioni effettuate per i bambini tra i 5 e gli 11 anni a Palermo, da ieri pomeriggio a questa mattina. Numeri che crescono lentamente, così come nel resto della Sicilia, e che si spera possano aumentare nelle prossime ore. L'andamento è stato definito dal commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa "non male, sul sito delle Poste abbiamo avuto 50 prenotazioni e su quello della Fiera oltre 300".

In città, le somministrazioni avverranno nel padiglione 20 A della Fiera del Mediterraneo, all'ospedale "Di Cristina", al Cto e a Villa delle Ginestre. Gli operai stanno finendo di allestire il padiglione della Fiera, hanno colorato le pareti, reso più gioioso l'ambiente e si attende la fornitura di giocattoli. Tutto dovrebbe essere ultimato entro domani stasera perchè da giovedì verranno effettuate le vaccinazioni.

"Saranno presenti medici ed infermieri che hanno avuto esperienza in reparti pediatrici e ci saranno anche rianimatori dedicati che hanno lavorano nei reparti di pediatria - specifica Costa -. Bisogna ricordarsi che il vaccino è sempre stato associato ai bambini e quindi somministrare le dosi alle fasce più piccole deve far stare tranquilli e pensare ad un momento di normalità; basta pensare che nel primo anno di vita, i bambini sono sottoposti a 5 vaccini. Dobbiamo essere tranquilli - prosegue -, questo vaccino ha avuto una sperimentazione su milioni di persone".

"In questo momento, il virus rimbalza sugli adulti e si ferma sui non vaccinati e sui bambini per cui abbiamo l'obbligo di proteggerli dagli effetti del virus. I pediatri riferiscono che ci sono sempre più casi di bimbi contagiati e che da positivi diventano malati e addirittura in alcuni casi si è dovuto ricorrere al ricovero in terapia intensiva. Noi li dobbiamo proteggere e proteggere l'ulteriore diffusione. Vaccinando gli adulti blocchiamo la pandemia - conclude Renato Costa -, per vincere dobbiamo vaccinare i bambini".

Si può prenotare attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e sul sito della Fiera del Mediterraneo https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini. Sarà possibile prenotare anche chiamando il numero verde 800.00.99.66, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare.

