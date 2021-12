Palermo, Cipolla è il nuovo direttore del pronto soccorso pediatrico al Di Cristina

È il dottore Domenico Cipolla il nuovo direttore della Medicina e Chirurgia d’accettazione e di urgenza pediatrica dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo. Cipolla, che proviene dall'Asp di Palermo, ricoprirà l'incarico per 5 anni ed entrerà in servizio come direttore a partire dal primo gennaio 2022. Succede alla dottoressa Fortunata Fucà.

Sessantacinquenne, originario di Caltavuturo, è direttore facente funzioni del Dipartimento Salute Donna e Bambino dell’Azienda sanitaria provinciale, dove guida la Pediatria dell’ospedale “Cimino” di Termini Imerese. È stata pubblicata la graduatoria della selezione pubblica per titoli e colloquio.

Domenico Cipolla ha ottenuto 87,66 punti, poi si è piazzata Patrizia Ajovalasit (79,08), Francesca D’Aiuto (74,58) e Giovan Battista Ruffo (65).

