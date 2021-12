Falso allarme bomba sulla Palermo-Messina, traffico bloccato e treni in ritardo

Traffico sospeso per circa 30 minuti sulla linea Palermo-Messina, all'altezza della stazione di Fiumetorto, per un allarme bomba rivelatosi poi falso.

Secondo una ricostruzione, la segnalazione a Trenitalia è arrivata poco prima dalla 14, quando su richiesta della Polizia Ferroviaria il traffico è stato sospeso tra Altavilla e Termini Imerese per un "presunto rinvenimento di un ordigno". Allarme che si è poi, come detto, rivelato falso e la circolazione dei treni ha ripreso su tutta la linea. Nonostante questo, si sono accumulati dei ritardi sui convogli da e per Palermo e da e per Messina, che saranno via via smaltiti nel pomeriggio.

© Riproduzione riservata