Aci Palermo, Pizzuto rieletto presidente per la terza volta: il nuovo consiglio direttivo

Angelo Pizzuto, 53 anni, dirigente regionale, è stato rieletto presidente dell’Automobile Club Palermo per il terzo mandato consecutivo, dall’Assemblea dei soci ACI riunitasi oggi presso la storica sde di Viale delle Alpi. La prima elezione di Pizzuto risale al 7 gennaio 2014, riconfermato poi nel 2018 ed oggi per il terzo mandato che ne fa uno dei presidenti piu’ longevi del sodalizio.

Eletti nel consiglio direttivo di ACI Palermo anche i piloti Totò Riolo e Ciro Barbaccia, lo storico delle corse automobilistiche Salvatore Requirez ed Angelo Capuana in rappresentanza dei commissari di gara.

“Per me e’ un grande onore continuare questa grande avventura alla guida dell’Automobile Club Palermo - ha dichiarato Pizzuto a margine dello spoglio elettorale - e ringrazio i soci per la rinnovata fiducia che ci consentira’ di continuare il lavoro fatto finora.

ACI rappresenta una galassia molto importante per gli automobilisti palermitani, considerando che eroga tanti servizi burocratici, amministrativi ed assicurativi legati al mondo dell’auto, ma anche dal punto di vista sportivo con l’organizzazione della Targa Florio (in versione sia classica che moderna) la gara piu’ antica e famosa del mondo, ma anche tante altre gare per le esigenze di tantissimi appassionati che praticano tante specialita’ e che sono partecipi a pieno titolo del grande mondo sportivo che Aci rappresenta.

Il 2022 sara’ un anno ricco di appuntamenti sportivi, dai rally alla velocita’ in salita fino agli slalom, con qualche novita’ che riguardera’ il territorio corleonese che annunceremo a breve”.

L’Automobile Club Palermo e’ un ente pubblico che conta 14647 s7oci, 23 delegazioni ACI sul territorio di Palermo e provincia e attraverso la SARA Assicurazioni controlla 7 agenzie generali e 40 subagenzie nel territorio.

