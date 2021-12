Palermo, aereo proveniente da Verona colpito da fulmini: tanta paura e volo dirottato a Catania

Un viaggio da dimenticare per cento passeggeri del volo Fr4915 della Ryanair che da Verona erano diretti a Palermo. Quando il velivolo stava per atterrare all'aeroporto Falcone-Borsellino, dove in quel momento si era abbattuto un nubifragio, è stato colpito da fulmini. Il pilota a quel punto ha deciso di evitare ogni ulteriore rischio e prima ha sorvolato la pista per alcuni minuti e poi ha deciso di dirottare l'aereo, che non ha subito danni, a Catania.

Durante la "discesa" per l'atterraggio l'aereo è entrato in un'area di forte turbolenza. Erano le 18,20 circa e a Palermo e in provincia si era abbattuto un violento nubifragio. I fulmini sono stati ben visibili ai passeggeri che hanno vissuto attimi di paura.

L'aereo è poi giunto a Catania alle 19,48 e alle 21 i passeggeri sono stati saliti sui pullman diretti uno a Palermo a piazzale Einstein e due all'aeroporto di Punta Raisi.

© Riproduzione riservata