Palermo, strada "non si apre per passerella di sindaco e assessore": scoppia la polemica

Una strada che non si apre perchè sindaco e assessore non sono "disponibili". Incredibile ma vero, succede anche questo a Palermo. La notizia è da confermare ma sui social gira una mail di un ufficio del Comune che è inequivocabile. La strada in questione è la "bretella" di viale Francia, infrastruttura del passante ferroviaria, pronta da un mese o quasi ma fino ad ora ancora chiusa.

Ovviamente l'opposizione si è scatenata. "Apprendiamo con sgomento, attraverso una email ufficiale inviata dall'ufficio mobilità alla VI commissione Consiliare, che i lavori del by pass viale Francia/via Ugo La Malfa sono stati completati, ma l'apertura non è ancora avvenuta perchè "si attende la disponibilità dell'assessore e/o Sindaco, per l'evento - scrive Igor Gelarda, capogruppo della Lega -. Insomma per garantire un taglio di nastro ed una passerella al Sindaco si rinvia l'apertura di un'arteria stradale già pronta da tempo e importante per limitare i disagi degli automobilisti. Una vergogna che getta discredito sull'Amministrazione e i suoi vertici. Per questo chiediamo a RFI, titolare dell'opera, di non prestarsi a strumentalizzazioni politiche e procedere immediatamente all'apertura al traffico, permettendo agli automobilisti di fruire di questa arteria e quindi, di restare un po' meno tempo intrappolati nel traffico".

"In merito alla nuova strada di collegamento di viale Francia con via Pietro Nenni, su mia sollecitazione l'Ufficio Mobilità ha dato comunicazione alla Sesta Commissione Consiliare che dal punto di vista amministrativo tutto sia pronto per la apertura, e che si attende solo la disponibilità del Sindaco e/o Assessore alla Mobilità per la cerimonia di inaugurazione. Pertanto invito il Sindaco a voler autorizzare immediatamente la apertura, e di rinviare l'evento inaugurale a quando avrà disponibilità di tempo per occuparsene", dice il consigliere Leonardo Canto del Gruppo Misto Componente Azione + Europa a Palazzo delle Aquile.

“La ditta incaricata del completamento dei lavori su Viale Francia aveva comunicato che, a causa di perfezionamento dell'impianto di illuminazione la strada non sarebbe stata aperta prima del 13 dicembre. Successivamente, solo in data 7 dicembre, la stessa ditta ha comunicato di aver concluso anticipatamente le attività. Gli uffici hanno verificato stamattina che gli ulteriori lavori da definire, relativi alla piantumazione della vegetazione, non inficiano la fruizione della nuova viabilità; pertanto hanno disposto, in data odierna, l'apertura immediata della strada. Considerato che ieri era giornata di festa non mi pare che si sia sprecato tanto tempo. È vergognosa la strumentalizzazione che alcuni consiglieri hanno fatto delle mail inviate dai funzionari dell’amministrazione comunale che, in perfetta buona fede, pensavano di dover avvertire il sindaco e gli assessori della conclusione dei lavori. Ma evidentemente la smania di fare polemica prevale sul buon senso", dice l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania.

Ad ottobre era stato firmato verbale di consegna di aree ed impianti realizzati da RFI al Comune di Palermo nell'ambito dei lavori del passante ferroviario. Una bretella, quella di Viale Francia-Via Nenni, che era anche stata al centro di polemiche perchè poteva causa il rinvio o lo spostamento del mercatino comunale. In mezzo c'è anche il completamento del parco urbano lineare, il percorso ciclopedonale tra la fermata De Gasperi e quella San Lorenzo.

Il nuovo tratto viario di collegamento è lungo circa 130 metri a due corsie per senso di marcia e due marciapiedi laterali in corrispondenza dell'incrocio tra viale Francia con la via Monti Iblei e l'innesto di piazzale Gaspare Ambrosini.

