Orlando affida la città all'Immacolata: il rito alla chiesa di San Francesco

La chiesa di San Francesco d’Assisi, a Palermo è stata teatro ieri sera della cerimonia dell’affidamento della città di Palermo alla Vergine, davanti alla Cappella della Custodia del Simulacro argenteo dell’Immacolata. Alla presenza di padre Gaspare La Barbera, dell’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice e delle massime autorità civili e militari, il sindaco Leoluca Orlando ha offerto alla Vergine i tradizionali cento scudi d’argento e letto, inginocchiato davanti al Simulacro, la formula del giuramento, rinnovando così il voto sanguinario in difesa dell’Immacolato Concepimento fino allo spargimento del sangue.

«Si conferma - ha detto Orlando - la devozione di Palermo per l’Immacolata in un culto che è profondamente radicato nella nostra tradizione culturale. Ai Francescani e alla Confraternita del Porto e Riporto rivolgo il mio ringraziamento per la tutela di una tradizione che è momento di raccoglimento e preghiera per tutta la comunità palermitana. L’amore della Vergine ci ricorda, specialmente in questo periodo di crisi pandemica, ad avere cura di noi stessi e degli altri. A tutti auguro buona festività dell’Immacolata Concezione».

