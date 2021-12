Due auto a fuoco a Partinico e a Santa Flavia, si indaga sull'origine dei roghi

Due autovetture bruciate nelle scorse ore in due comuni del Palermitano: una a Partinico e una a Santa Flavia.

Nonostante la pioggia battente, intorno alle 4, un’auto, una Fiat 500, è stata avvolta dalle fiamme. La vettura, che appartiene ad una donna, era posteggiata in via Magistrato Giannola, nel cuore del centro storico di Partinico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri della locale compagnia, i quali dovranno accertare se si tratta o meno di un incendio doloso oppure di autocombustione.

Nella notte anche a Santa Flavia, nonostante la pioggia e il vento, un rogo ha bruciato un'altra vettura, in periferia. L'auto, di proprietà di un uomo, è stata distrutta dalle fiamme. Anche in questo caso sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno accertare le cause del rogo.

