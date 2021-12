Palermo, 3 giorni per vaccinare il personale universitario: medici e infermieri in viale delle Scienze

L'Università di Palermo diventa hub vaccinale per tre giorni: medici ed infermieri somministreranno le dosi al personale dell'Ateneo e struttura commissariale Covid insieme per diffondere la cultura del vaccino L’Università di Palermo al servizio della salute collettiva. Le dosi verranno inoculate presso l’edificio 19 di viale delle Scienze l’8, l’11 e il 12 dicembre, dalle 9,30 alle 18, a docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo.

“Il vaccino è il più importante strumento per contenere la diffusione del contagio e il nostro Ateneo intende incentivare ed agevolare tutte le iniziative per la lotta al Covid 19 – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri – Considero la collaborazione tra istituzioni fondamentale per sostenere il potenziamento delle vaccinazioni. Questa nuova tappa della campagna vaccinale dedicata al nostro personale, che potrà ricevere la terza dose, rappresenta inoltre un’occasione essenziale per rafforzare la sicurezza con cui si svolgono le attività universitarie, a partire da quelle didattiche”.

Intanto, domani, dalle 9 alle 14, ultimo giorno dedicato agli operatori della giustizia che potranno ricevere il siero presso la Corte d’Appello di Palermo. “Accelerare la campagna vaccinale, nell’interesse collettivo, è un nostro dovere di medici in prima linea nel contrasto all’emergenza - dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. La cultura del vaccino va diffusa ovunque e noi crediamo fortemente in questa formula itinerante. Abbiamo inoltre già sperimentato quanto funzioni il binomio salute-cultura, vaccinando negli splendidi locali del museo Salinas, il più antico polo espositivo siciliano. Con i vaccini all’università replichiamo l’esperienza, sempre nella cornice della medicina di prossimità, offrendo al personale la possibilità di ricevere la terza dose in sicurezza nel proprio posto di lavoro, che è anche un prestigioso luogo di formazione. Ringraziamo il Magnifico Rettore Massimo Midiri per averci messo a disposizione questi spazi, cruciali per la crescita intellettuale e personale dei nostri giovani”.

