È morto l'ex numero uno del Fiat Center di Palermo Edoardo Governale, fondò la Bacigalupo Calcio

Il mondo delle automobili e del calcio palermitano è in lutto per la scomparsa di Edoardo Governale, imprenditore, numero uno del Fiat Center di via Imperatore Federico a Palermo, fondatore della Bacigalupo, storica squadra palermitana e con un grande passione per il tennis. La notizia della morte di Governale ha scosso le tante persone che lo conoscevano e nelle ultime ore sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

“Con grande dolore apprendo la dipartita del dottore Edoardo Governale, per gli amici Edy. Un uomo d’indiscusso valore, capace di avere fatto la storia dell’auto a Palermo negli anni in cui è stato direttore responsabile della succursale Fiat di via Imperatore Federico - si legge in uno dei messaggi - . Un uomo inoltre ricordato per i suoi trascorsi sportivi con la società calcistica Bacigalupo di Palermo, per poi continuare la sua passione per lo sport presso il Tennis Club Palermo 2. Lascia a noi tutti che lo abbiamo conosciuto un ricordo indelebile. Alla moglie Gisa e ai figli Antonio e Giorgia vanno le condoglianze più sentite. Riposa in pace caro EdY”, si legge nel testo.

